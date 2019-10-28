Перцовый пластырь: помощь при болях в спине (ФОТО)

Боли в спине беспокоят практически каждого второго жителя планеты. Это неприятное ощущение, которое может появиться непредвиденно и в самый неподходящий момент. Боли в области спины могут иметь различный характер и причины. Однако любая боль – это симптом. Распространенность данного синдрома составляет 40–80%, ежегодный прирост – 5%. В случае со спиной симптом этот может являться свидетельством наличия определённых проблем с мышцами и позвоночником. Травма, либо ушиб, является самой невинной причиной возникновения боли в поясничной области. Как правило, травмы можно приобрести во время физической нагрузки, либо занятий спортом. Иногда болевые ощущения возникают в пояснице, либо внизу живота, во время ходьбы. Самой распространенной причинной проявления дискомфорта и боли в спине является остеохондроз и его проявления.

Причины боли в спине. Постоянное игнорирование сигналов организма со временем вытекает в ослабление мышечного корсета задней части туловища, отрицательные изменения опорно-двигательного аппарата. Самыми распространенными причинами боли в спине являются: мышечные спазмы, травмы, растяжения, долгое пребывание в неудобной позе (водители, офисные работники), стрессы, остеохондроз, ущемление нервных корешков, иррадиирущие боли на фоне заболеваний внутренних органов. В подавляющем большинстве (около 95%) боль связана с мышцами, связками и суставами. 3–4% болей связано с радикулопатией (радикулитом) – поражением спинального корешка.

Как справиться с болью в пояснице. Ответить конкретно на этот вопрос сможет только врач-специалист после серьезного обследования и постановки диагноза, поэтому с визитом к нему затягивать ни в коем случае не следует. Так как через позвоночник проходит огромное количество нервов, смещение, подвывихи, переломы, грыжи межпозвоночных дисков нарушают нервную проводимость и ущемляют сосуды. Это становится причиной болевого синдрома. В общий же перечень мер борьбы с люмбалгией входят как медикаментозные средства, так и разнообразные физиотерапевтические. Одним из самых действенных и безопасных средств для лечения большого количества заболеваний является перцовый пластырь. Лечебный эффект средства достигается за счет того, что оно оказывает согревающее, отвлекающее, раздражающее и миорелаксирующее воздействие на отдельные участки тела. Способствует раздражению кожных рецепторов, смягчению болевого синдрома, улучшению трофики тканей.

Правила использования. Для защиты от внешнего воздействия на трансдермальном перцовом пластыре имеется специальная пленка. Определившись с тем, куда его наклеить, верхний слой удаляют. Правильное применение пластыря предполагает предварительную обработку поврежденной области спиртом. После того как кожа высохнет, клейкая сторона пластыря закрепляется путем прижатия всех углов. Если некоторое время носить средство с экстрактом жгучего перца, то можно почувствовать приятное тепло. Затем может появиться достаточно интенсивное жжение. Такой эффект будет говорить о том, что компоненты лекарства попадают в верхние слои эпидермиса и воздействуют на больное место. После этого человек начнет ощущать, как снижается дискомфорт. Если спина или сустав после прикрепления пластыря испытывают нестерпимое жжение и зуд или у человека начинает проявляться аллергическая реакция, то лечебное средство нужно срочно убрать. Раздраженную кожу промывают раствором воды с мылом, а затем наносят крем, который имеет ранозаживляющее действие. При отсутствии подобных признаков перцовый пластырь на болезненном участке допускается держать до 2-х суток.

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