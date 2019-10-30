"Узбекские железные дороги" вводят скидки на билеты

БАКУ /Trend/ - С 1 ноября АО «Узбекские железные дороги» вводит скидки на билеты на поезда, курсирующие по стране, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу компании.

Железнодорожный перевозчик установил скидки в размере 20 процентов и 30 процентов. Их размер будет зависеть в зависимости от сроков покупки билетов.

Так, на поезд «Ташкент – Андижан – Ташкент» при покупке билета за 2-5 дней устанавливается скидка в размере 20 процентов. Купив проездной документ за 6-45 дней до дня отправления, пассажир сможет сэкономить 30 процентов от стоимости билета.

Кроме того, аналогичные скидки при таких же условиях будут действовать и для граждан, желающих отправиться поездом «Ташкент – Шахрисабз – Ташкент».

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.