"Узбекские железные дороги" вводят скидки на билеты

30 октября 2019 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 ноября АО «Узбекские железные дороги» вводит скидки на билеты на поезда, курсирующие по стране, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу компании.

Железнодорожный перевозчик установил скидки в размере 20 процентов и 30 процентов. Их размер будет зависеть в зависимости от сроков покупки билетов.

Так, на поезд «Ташкент – Андижан – Ташкент» при покупке билета за 2-5 дней устанавливается скидка в размере 20 процентов. Купив проездной документ за 6-45 дней до дня отправления, пассажир сможет сэкономить 30 процентов от стоимости билета.

Кроме того, аналогичные скидки при таких же условиях будут действовать и для граждан, желающих отправиться поездом «Ташкент – Шахрисабз – Ташкент».

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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