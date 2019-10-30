Туркменистан присоединился к Всемирному Водному Совету

30 октября 2019 16:13 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Государственный комитет водного хозяйства Туркменистана избран в члены Всемирного Водного Совета (англ. The World Water Council), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Решение было принято в ходе очередной сессии Совета управляющих Всемирного водного совета, которая на днях состоялась в Каире.

Всемирный Водный Совет - многосторонняя международная, некоммерческая платформа, объединяющая специалистов и международные правительственные и неправительственные организации. Совет, созданный в 1996 году объединяет более 300 организаций в 50 странах мира. Штаб-квартира организации расположена в Марселе (Франция).

Отметим, что в Центральной Азии основными источниками водных ресурсов, используемых для сельского хозяйства и промышленности, производства электроэнергии, снабжения населения питьевой водой, являются реки и практически все они - трансграничные.

Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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