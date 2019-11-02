Казахстан и Афганистан обсудили вопросы инвестсотрудничества

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Афганистан обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Обсуждения состоялись в рамках визита премьер-министр Казахстана Аскара Мамина в город Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, где он провел двустороннюю встречу с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой.

«Мы придаем особое значение укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества с Афганистаном. Об этом свидетельствует поддерживаемый на протяжении многих лет высокий уровень двустороннего политического диалога», - сказал Мамин.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Афганистаном, участия казахстанского бизнеса в развитии энергетики, строительства, сельского хозяйства, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, транспортной отрасли Афганистана.

В свою очередь, Абдулла выразил благодарность Казахстану за оказываемую гуманитарную и иную помощь, в том числе по линии помощи развитию Афганистану и подготовки афганских специалистов в казахстанских вузах, средних специальных и профессиональных учебных заведениях.

По итогам встречи стороны договорились развивать диалог по актуальным вопросам двустороннего и регионального сотрудничества.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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