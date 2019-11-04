В министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана созданы две новые структуры (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:44)

БАКУ /Trend/ - Соответствующими приказами министра труда и социальной защиты населения учреждены Бакинский территориальный участок №1 Государственного фонда социальной защиты и Бакинский территориальный центр занятости № 1 Государственной службы занятости при министерстве.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, Бакинский территориальный участок №1 Фонда сформирован на базе Сабаилского и Ясамалского районных участков, а Бакинский территориальный центр занятости № 1 - на базе Сабаилского и Ясамалского районных центров занятости.

Согласно указам Президента Азербайджана, заработало Агентство DOST и Центра №1 Агентства. В Центре DOST №1 жителям Сабаилского и Ясамалского районов оказываются услуги в сфере соцзащиты и соцобеспечения, а также занятости, социальной защиты безработных и соискателей. Создание Бакинского территориального участка №1 Госфонда соцзащиты и Бакинского территориального центра занятости № 1 Госслужбы занятости по вышеуказанным районам служит оптимизации структуры и повышению эффективности местных ведомств Фонда и Службы.

Отныне учет страховщиков и страхуемых в целях учета обязательного государственного социального страхования и личного учета будет вести Бакинское управление Госфонда соцзащиты. А Центр DOST №1 будет оказывать социально-бытовые услуги гражданам соответствующей категории, определять материально-бытовые условия семьи, обратившейся для получения адресной государственной социальной помощи.

Бакинский территориальный участок №1 Госфонда соцзащиты, действуя координировано с Центрами DOST, на основе поступивших из этих Центров документов, будет осуществлять назначение и оплату видов социальных пособий (пенсия, пособие, Президентская ежемесячная пенсия), работы по оперативному рассмотрению и решению обращений в связи с этими вопросами, поступивших из Центров, а также другие меры в сферах соцзащиты и соцобеспечения.

Также Центр DOST № 1 будет осуществлять оценивание условий для самозанятости безработных лиц, обратившихся для привлечения к программам самозанятости по Сабаилскому и Ясамалскому районам, а также мониторинг деятельности лиц, которым выданы активы в форме товаров и материалов в рамках этой программы.

Бакинский территориальный центр занятости № 1, действуя координировано с Центрами DOST, будет осуществлять работы по организации мероприятий, связанных с активной занятостью, соцзащитой безработных и соискателей, а также оперативное рассмотрение и решение обращений, поступивших из Центров DOST. В том числе будет принимать совместное с соответствующими органами участие в реализации контрольных мер в направлении обнаружения и пресечения нелегальной занятости.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.