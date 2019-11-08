Грузинский торговый центр вошел в тройку финалистов международной премии Mapic International

8 ноября 2019 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Многофункциональный торговый центр Грузии «Галерея Тбилиси» вошел в тройку финалистов международной премии в сфере торговли и недвижимости Mapic International, сообщает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В финале номинации «Реконструкция центра города» были представлены три торговых объекта по всему миру — «Галерея Тбилиси» (Грузия, Тбилиси), Palazzo Corduzio (Италия, Милан) и City Plaza (Германия, Вупперталь).

Церемония награждения победителей премии в 10 номинациях пройдет 14 ноября 2019 года в Каннах (Франция).

Многофункциональный торговый центр «Галерея Тбилиси» был построен по инициативе «Фонда соинвестирования Грузии», на месте бывшего универмага на проспекте Руставели в Тбилиси, и был официально открыт осенью 2017 года.

Общая сумма инвестиций в проект составила 100 миллионов долларов США.

Mapic International - это международная выставка торговой недвижимости, которая проводится в Каннах каждый ноябрь. Мероприятие, организованное Reed MIDEM и продолжающееся в течение 3 дней, состоит из сессий-конференций, выставочной зоны и сетевых мероприятий для содействия развитию торговой недвижимости.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев)

Twitter: @Mila61979356

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