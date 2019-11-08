Город Алматы и Таджикистан нацелены на развитие отношений в сельском хозяйстве

8 ноября 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Казахстанский город Алматы и Таджикистан рассматривают сотрудничество в сельском хозяйстве как приоритетное направление, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Об этом стало известно в рамках встречи акима города Бакытжана Сагинтаева и Генерального консула Таджикистана в Алматы Баходура Назира, в рамках которой были обсуждены перспективы расширения торгово-экономических и научно-технических отношений между сторонами.

Как отметил Сагинтаев, поднятые в рамках встречи вопросы будут рассмотрены и предложены для реализации через социально-предпринимательскую корпорацию «Алматы». Кроме того, будут приглашены предприниматели города для обсуждения и реализации совместных проектов.

В свою очередь, Назир предложил рассмотреть в качестве приоритетных такие направления, как поставка сельхозпродукции для Алматы. Вместе с тем, для Таджикистана интересен опыт создания транспортно-логистических комплексов для хранения и переработки плодоовощной продукции.

Отметим, дипломатические отношения между странами были установлены седьмого января 1993 года.

Казахстанско-таджикские отношения развиваются в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве, подписанном в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в Таджикистан в 2015 году. Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют более 80 документов, которые охватывают практически все сферы сотрудничества.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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