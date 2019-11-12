Азербайджан инвестировал в ОАЭ $350 млн

12 ноября 2019 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан инвестировал в экономикк Объединенных Арабских Эмиратов порядка 350 миллионов долларов.

Об этом на заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и ОАЭ сказал Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает во вторник Trend с мероприятия.

В экономику Азербайджана со стороны Эмиратов, по словам Джаббарова было инвестировано 2,2 миллиарда долларов, из которых 900 миллионов вложены в ненефтяной сектор.

В настоящее время, как отметил министр, в Азербайджане действуют 340 компаний из ОАЭ.

Напомним, что сегодня в Баку проходит четвертое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Объединенных Арабских Эмиратов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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