Сэкономить свыше $800 млн позволило реформирование процесса госзакупок в Казахстане

БАКУ/Trend/ - По итогам девяти месяцев текущего года Казахстану удалось сэкономить 319 миллиардов тенге (примерно 817,4 миллиона долларов) на проведении государственных закупок, что более чем в шесть раз превышает показатель 2015 года (50 миллиардов тенге), рассказал в интервью Trend вице-министр финансов Казахстана Руслан Бекетаев.

По его словам, несмотря на относительно стабильный объем, обеспечение ежегодного роста экономии в государственных закупках, а также значительное расширение конкурентной среды стало возможным благодаря прозрачности и открытости процессов госзакупок.

Напомним, в сентябрьском Послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что госзакупки таят в себе огромный резерв (по некоторым подсчетам до 400 миллиарда тенге в год), который мог бы пойти на решение острых социальных вопросов.

В этой связи, как рассказал Бекетаев, министерство финансов Казахстана оперативно реагирует на все возникающие проблемные вопросы путем внесения соответствующих изменений в закон "О государственных закупках" и Правила осуществления государственных закупок.

Так, отметил он, с 2015 года в закон и в правила несколько раз в год вносятся соответствующие изменения.

По словам Бекетаева, для обеспечения прозрачности, все госзакупки были переведены в электронный формат, их процедуры были автоматизированы, что максимально исключает влияние человеческого фактора.

"Более того, вся информация, начиная от планов закупок и заканчивая документами по исполнению договорных обязательств, размещена в открытом доступе, на веб-портале электронных закупок. Мы автоматизировали процедуры обжалования поставщиками итогов закупок, а контроль закупок проводится на веб-портале, в режиме реального времени, результаты чего также доступны всем для просмотра", - рассказал вице-министр.

Рассказывая о деятельности министерства по снижению доли закупок, осуществляемых неконкурентными способами, из одного источника, Бекетаев отметил, что именно эта задача по снижению является приоритетной для министерства финансов.

"С 01 января 2019 года законодательно исключено пять оснований для закупок из одного источника путем прямого заключения договоров. Более того, с начала текущего года в случае признания госзакупок несостоявшимися, заказчики обязаны проводить закупки повторно, до достижения конкурентных условий", - рассказал Бекетаев.

Он уточнил, что прежде, если закупка не состоялась, заказчики могли заключать договора, используя один источник. По словам вице-министра, все эти меры позволили существенно сократить долю закупок из одного источника в конкурентных закупках с 53 процентов в 2018 году до 11 процентов по итогам девяти месяцев текущего года.

Официальный курс на шестое ноября составляет 388.39 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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