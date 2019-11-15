Государства СНГ провели в Ашхабаде консультации по поводу борьбы с терроризмом

АШХАБАД/Trend/ - В МИД Туркменистана состоялись консультации о взаимодействии государств участников СНГ в области борьбы с терроризмом, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В заседании приняли участие уполномоченные представители ряда государств СНГ и Исполнительного комитета СНГ.

Состоялось обсуждение вызовов и угроз безопасности на глобальном и региональном уровнях, были рассмотрены возможности расширения коллективной деятельности по борьбе с терроризмом в рамках международных организаций.

Была подчеркнута роль ООН и ее специализированных структур в международном взаимодействии по противодействию терроризму и его финансовой поддержке, говорится в сообщении.

Стороны отметили значимость СНГ и его отраслевых органов в качестве основной площадки для стратегического сотрудничества. Рассматривались возможности расширения взаимодействия между компетентными органами стран участниц, а также оказание необходимой правовой помощи.

Стороны также обменялись мнениями о превентивных мерах, с целью противодействия экстремизму, радикализации населения и финансированию терроризма. В этом контексте отмечена необходимость привлечения гражданского общества и средств массовой информации.

Были рассмотрены возможности проведения специальных тренингов, включая использование современных технологий для своевременного реагирования на потенциальные угрозы. По итогам был принят соответствующий протокол.

(Автор: Гусейн Гасанов . Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.