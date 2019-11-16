Население Азербайджана потратило в торговой сети более 31 млрд манатов

16 ноября 2019 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость продукции реализованной в розничной торговой сети Азербайджана за январь-октябрь 2019 года возросла на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31,1 миллиарда манатов.

Как сообщает в субботу Trend, около 15,742 миллиарда манатов торгового оборота составили продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 15,381 миллиарда манатов – непродовольственные товары. Стоимость реализованной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,7 и 3,4 процента соответственно.

За отчетный период 45,9 процента потраченных средств пришлось на долю продуктов питания; 4,7 процента - напитки и табачные изделия; 18,3 процента - текстильные изделия, одежду и обувь; 6,1 процента - электрические товары и мебель; 5,6 процента - автомобильное горючее; 1,3 процента - фармацевтические и лекарственные товары; 0,8 процента - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию; 17,3 процента - на другие непродовольственные товары.

За январь-октябрь 2019 года 21,1 процента продуктов потребления были реализованы в торговых учреждениях; 50,2 процента - частными предпринимателями; а 28,7 процента - на рынках и ярмарках. По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот в торговых предприятиях увеличился на 28,2 процента, у частных предпринимателей - на 1,6 процента, на рынках и ярмарках показатель понизился на 7,9 процента.

За отчетный период средний товарооборот на душу населения составил 314,5 маната, что на 14,1 маната выше аналогичных показателей прошлого года. В среднем каждый гражданин за месяц потратил на продукты питания, напитки и табачные изделия 159,1 маната, а на непродовольственные товары 155,4 маната.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане снизилась стоимость пассажироперевозок
Экономика 09:16
Казахстан среди лидеров по росту цен на потребительские товары в СНГ
Бизнес 13 ноября 12:50
В Казахстане отмечено сокращение цен на топливо
Финансы 1 ноября 18:14
В Иране подорожал импортный чай
Экономика 30 октября 16:49
В этом году население Азербайджана потратило в торговых центрах более 27 млрд манатов
Общество 17 октября 20:52
Казахстан привлекает свыше $20 млрд инвестиций
Бизнес 17 октября 18:22
Лента новостей
В Узбекистане активно продолжается строительство двух магистральных газопроводов
Энергетика 13:16
В Париже ввели ограничения движения общественного транспорта из-за планируемых протестов
Европа 13:14
Ариф Гаджилы отрицает уже и аксиомы, чтобы защитить себя и своих подельников
Политика 13:02
Члены Азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретились с представителями крупнейшей мусульманской общины Южной Калифорнии
Политика 12:50
На Лондонской фондовой бирже "Банк Грузии" завершил торги положительно
Финансы 12:39
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит трубы
Тендеры 12:35
Eni: на казахстанском Карачаганак поставлены новые рекорды
Энергетика 12:28
В Беларуси завершили уборку сахарной свеклы
Беларусь 12:23
Максим Галкин: Благодарю Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву за то, что нашли время прийти с семьёй и посмотреть мой концерт
Политика 12:17