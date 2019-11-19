UzAuto Motors презентовал новую цветовую палитру автомобилей

19 ноября 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - UzAuto Motors презентовал новую цветовую палитру автомобилей, сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу компании.

Машины UzAuto Motors получат два новых цвета кузова — глянцево-серый (GYM) и темно-бирюзовый (GUM).

При этом желто-зеленый (GJT) и сине-голубой (GQM) цвета планируется исключить из палитры, следует из публикации.

В пресс-службе отметили, что глянцево-серые и темно-бирюзовые машины будут производиться по эксклюзивному заказу. Оформить договор в дилерских центрах можно уже сейчас, а начало поставок запланировано на конец года.

Ранее компания назвала самый популярный в Узбекистане автомобиль. По данным UzAuto, это Chevrolet Nexia 3. С начала года в стране были проданы 52 176 таких машин.

Напомним, что в столице Узбекистана - Ташкенте открылся новый сервисный и торговый центр «UzAuto Motors Service & Trade-In Center», где можно обменять подержанный автомобиль на новый, с доплатой по системе Trade-in.

Мировая практика Trade-in позволяет владельцам подержанного автомобиля обменять его в автосалоне на совершенно новое авто с доплатой, а желающим приобрести подержанный автомобиль – быть уверенным в юридической «чистоте» и реальной истории приобретаемого автомобиля с пробегом.

Стоит отметить, что владельцы подержанных автомобилей при обмене на новый освобождаются от затрат на переоформление сдаваемого транспортного средства.

В настоящее время на 3-х производственных площадках АО «UzAuto Motors» производятся 10 моделей автомобилей под брендами Chevrolet и Ravon. В частности модели Matiz, Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra) выпускаются на основном производстве в Асаке, модели Tracker, Malibu - в филиале в Ташкенте, модели Damas, Labo - в филиале в Питнаке.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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