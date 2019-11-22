Швейцария нацелена на реализацию совместных инвестиционных проектов с Казахстаном

22 ноября 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Швейцария заинтересована в реализации совместных инвестиционных проектов с Казахстаном, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Об этом стало известно в рамках переговоров, проведенных премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым с Федеральным Президентом, Министром Федерального департамента финансов Швейцарии Ули Маурером, прибывшим с официальным визитом в Казахстан.

По словам Мамина, со Швейцарией Казахстан связывают стабильные партнерские отношения, основу для которых заложил Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев сохраняет преемственность многовекторной внешней политики и придает особое значение укреплению двустороннего сотрудничества», — сказал Мамин.

В свою очередь, как отметил Маурер, Казахстан является важным партнером Швейцарии в Центральной Азии.

«Наше взаимодействие развивается как в двустороннем формате, так и в рамках Всемирного Банка и Международного валютного фонда. Мы заинтересованы в наращивании экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов», — сказал Маурер.

Швейцарская сторона подчеркнула наличие в Казахстане благоприятного инвестиционного климата и условий для развития бизнеса, о чем свидетельствуют позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business».

Стороны обсудили перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений — в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, информационно-коммуникационной, цифровой, туристической сферах, зеленой экономике и водохозяйственной отрасли.

Швейцария входит в десятку крупнейших торговых партнеров и тройку ключевых инвесторов Казахстана. Товарооборот между странами за девять месяцев текущего года составил 1,9 миллиарда долларов, а торговля услугами в первой половине этого года выросла на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также, с 2005 года Швейцария инвестировала в экономику Казахстана свыше 24 миллиардов долларов. Укреплению экономического партнерства способствует деятельность Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Казахстанско-швейцарского Делового совета.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Новости по теме
Узбекистан и Казахстан подготовили проекты по демаркации госграниц
Бизнес 15:01
«Ульбинский металлургический завод» в Казахстане закупит насосы
Тендеры 14:28
В Ашхабаде принята инициатива по снижению торговых барьеров между Центральной Азией, Азербайджаном и Афганистаном
Экономика 14:05
Израильский инвестор реализует сельхозпроекты в Казахстане
Бизнес 14:04
Швейцария один из самых важных партнеров Казахстана в Европе
Казахстан 14:01
Свыше 80% всего экспорта посредством системы "Единое окно" приходится на три страны
Финансы 12:43
Лента новостей
Дорожной карте российско-азербайджанского сотрудничества уделяется особое внимание
Бизнес 15:05
Обнародованы объемы перевалки грузов из Туркменистана через порты Турции
Турция 15:03
Узбекистан и Казахстан подготовили проекты по демаркации госграниц
Бизнес 15:01
Делегация парламента Азербайджана приняла участие в юбилейном заседании ПА СНГ
Политика 14:57
Узбекистан незначительно снизил производство природного газа
Энергетика 14:56
Узбекистан признан одной из самых безопасных стран
Бизнес 14:52
В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
Политика 14:44
Туркменский банк "Сенагат" объявил тендер
Тендеры 14:39
В Баку приостановлена деятельность кондитерского цеха (ФОТО)
Общество 14:38