Представитель ЮНИСЕФ о достижении устойчивого развития

БАКУ/Trend/ - Все признают, что достижение высоких результатов в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года зависит от использования всех финансовых ресурсов. Об этом сказал руководитель представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин, сообщает во вторник с мероприятия Trend.

«Финансирование различных общественных и частных секторов, входящих во внутренние и международные источники, играет важную роль в достижении устойчивого развития», - заявил Кавардин.

Напомним, что Глобальный договор ООН, начатый в 2000 году по инициативе Генерального секретаря ООН, обеспечивает основу для создания более устойчивого и ответственного бизнеса.

Глобальный договор ООН, объединяющий 10 тысяч компаний и три тысячи некоммерческих организаций из более чем 160 стран, а также более 60 локальных сетей, является крупнейшей инициативой корпоративной устойчивости в мире на сегодняшний день.

Отметим, что 26 ноября в Баку проходит конференция "Ответственный бизнес в Азербайджане", организованная ООН. Основной темой обсуждения на конференции ООН стала роль бизнеса в реализации Повестки дня на 2030 год в области устойчивого развития. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, бизнеса, международных организаций, гражданского общества и средств массовой информации.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.