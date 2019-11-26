Представитель ЮНИСЕФ о достижении устойчивого развития

26 ноября 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Все признают, что достижение высоких результатов в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года зависит от использования всех финансовых ресурсов. Об этом сказал руководитель представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин, сообщает во вторник с мероприятия Trend.

«Финансирование различных общественных и частных секторов, входящих во внутренние и международные источники, играет важную роль в достижении устойчивого развития», - заявил Кавардин.

Напомним, что Глобальный договор ООН, начатый в 2000 году по инициативе Генерального секретаря ООН, обеспечивает основу для создания более устойчивого и ответственного бизнеса.

Глобальный договор ООН, объединяющий 10 тысяч компаний и три тысячи некоммерческих организаций из более чем 160 стран, а также более 60 локальных сетей, является крупнейшей инициативой корпоративной устойчивости в мире на сегодняшний день.

Отметим, что 26 ноября в Баку проходит конференция "Ответственный бизнес в Азербайджане", организованная ООН. Основной темой обсуждения на конференции ООН стала роль бизнеса в реализации Повестки дня на 2030 год в области устойчивого развития. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, бизнеса, международных организаций, гражданского общества и средств массовой информации.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

twitter: @AnSav_2105

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