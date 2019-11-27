Узбекистан и Россия учредили конкурс стартап-проектов

27 ноября 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ходе недавнего визита министра инновационного развития Узбекистана Иброхима Абдурахмонова в российский инновационный центр "Сколково" был обсужден круг вопросов свободного участия узбекских стартап-компаний в программе российского инновационного центра Softlending Trey, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

По итогам встреч стороны договорились об организации в будущем году совместного российско-узбекского конкурса стартап-проектов. Лучшие из них будут объединены в совместные проекты, где предусмотрено совместное финансирование.

Российская сторона также взяла на себя организацию в начале будущего года целевых учебных курсов для 25 узбекских стартап-компаний.

Ежегодно будут направляться 100 молодых узбекских научных сотрудников в научно-исследовательские институты Российской академии наук на краткосрочные стажировки.

Члены делегации ознакомились и с деятельностью Сколковского института науки и технологий ("Сколтекс"). В завершение здесь были подписаны партнерские соглашения между институтом "Сколтекс" и Туринским политехническим университетом в Ташкенте, а также Ташкентским государственным техническим университетом имени И. Каримова.

Отныне узбекские выпускники будут участвовать в магистерских программах "Сколтекса" на конкурсной основе, а профессора и преподаватели направляться на краткосрочные курсы повышения квалификации.

Инновационный центр «Сколково» - это действующий в Москве современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий.

В комплексе обеспечиваются особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России - телекоммуникации и космос, биомедицинские технологии, энергическая эффективность, информационные технологии, а также ядерные технологии.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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