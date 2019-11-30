Германо-азербайджанская программа по повышению квалификации менеджеров успешно реализуется вот уже 10 лет (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) и Германского общества по международному сотрудничеству (GİZ) проведено мероприятие, посвященное 10-летию «Совместной германо-азербайджанской программы по повышению квалификации кадров в области управления бизнесом в Азербайджане».

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, в мероприятии приняли участие официальные лица Азербайджана и Германии, предприниматели и менеджеры, участвующие в программе, а также представители СМИ, в целом, свыше 200 делегатов.

На мероприятии выступили заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, представитель федерального министерства экономики и энергетики Германии Хайнц Хетмайер и председатель правления Агентства МСБ Орхан Мамедов. Они поделились своим видением экономического сотрудничества между двумя странами, а также бенефиций для предпринимателей от реализации Программы.

В мероприятии также проведены панельные заседания на темы новых технологий в сфере продаж и маркетинга, инноваций, реализации новых идей, стратап-движения в Азербайджане и Германии. Участники ознакомились с выставкой продукции предпринимателей и менеджеров-участников программы.

Релизуемая с 2009 года «Совместная германо-азербайджанская программа по повышению квалификации кадров в области управления бизнесом в Азербайджане» осуществляется министерством экономики Азербайджана и федеральным министерством экономики и энергетики Германии. Координатором программы с азербайджанской стороны является Агенство МСБ, а с германской – GİZ. В течение 10 лет программой воспользовались 442 предпринимателя и менеджера, из них 88 - женщины. В рамках программы, около 50 процентов участников которой являются субъектами малого и среднего бизнеса, за 2009-2019 годы реализовано свыше 60 мероприятий, тренингов, семинаров и ознакомительных визитов. Из всех предпринимателей и менеджеров, задействованных в программе, 44 процента заняты в сфере услуг, 26 процентов – в сфере производства, 23 процента – в сфере торговли, а семь процентов – в других сферах. Азербайджанскими компаниями, которые в рамках программы создали двухсторонние связи с германскими компаниями, на сегодняшний день подписано более 350 договоров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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