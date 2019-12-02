БАКУ/Trend/ - Грузия готовится принять на год председательство в Международном совете по оливкам (МСО) с января 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Грузинские СМИ.

Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Хатия Цилосани заявила на 60-м заседании МСО в Мадриде, что правительство Грузии поддерживает укрепление «новых экономических возможностей» и обеспечение «доступа качественной продукции на новые рынки».

«Закладка новых плантаций в Грузии увеличит занятость местного населения и повысит экономическое благосостояние страны», - сказала Цилосани.

Грузия, которая развивает свою оливковую "индустрию" всего 10 лет, примет председательство в МСО от Египта.

Как сообщается, основатель грузинской оливковой индустрии Георгий Сванидзе будет представлять Грузию в МСО в период ее председательства.

Грузия стала 17-ым членом Международного совета по оливкам в июле. Это решение было принято на сессии МСО, состоявшейся в Марокко.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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