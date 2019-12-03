Внедрение EKTIS cделает сельскохозяйственные услуги более доступными для фермеров

3 декабря 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Внедрение информационной системы электронного сельского хозяйства (EKTIS) сделает аграрные услуги более доступными для фермеров, а электронный формат услуг устранит потери времени при предоставлении субсидий, позволит сделать процесс более прозрачным. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев в ходе встреч в Шабранском и Сиязанском районах, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.

По словам Гулиева, в течение 2019 года была проделана значительная работа по регистрации фермеров в Электронной информационной системе сельского хозяйства.

"Сейчас наиболее важным этапом процесса является объявление осенних культур. Фермеры должны декларировать, какие культуры они посадили. Более 110 000 фермеров уже заявили о своих осенних посевах. Я призываю наших фермеров интенсифицировать процесс и поддержать местные власти в сборе документов, обновлении и решении технических проблем, которые могут возникнуть" - сказал замминистра.

На встречах присутствовали представители местных органов исполнительной власти, руководители государственных центров аграрного развития, сотрудники, занятые внедрением EKTIS, мэры и фермеры.

В ходе обсуждений представители министерства сельского хозяйства ответили на вопросы по использованию EKTIS, и разъяснили достоинства нового механизма субсидирования фермеров.

Отметим, что руководство министерства сельского хозяйства проводит во всех регионах просветительские сессии, посвященные внедрению EKTIS и началу этапа осеннего сева. Следующие встречи такого рода планируется провести в Имишлинском, Саатлинском и Сабирабадском районах.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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