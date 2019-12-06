В 2020 году Грузия и Азербайджан планируют провести межпарламентскую комиссию - Посол

БАКУ/Trend/ - В первом квартале 2020 года Грузия и Азербайджан планируют провести межпарламентскую комиссию, где будут рассматриваться все вопросы экономического сотрудничества между двумя странами.

Об этом посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе сообщил Trend.

“Большая пауза была в проведении межпарламентской комиссии между Грузией и Азербайджаном. Во время встреч премьер-министра Грузии Георгия Гахария в Баку на высшем уровне было принято решение в первом квартале 2020 году провести межпарламентскую комиссию”, подчеркнул посол.

По его словам, между Азербайджаном и Грузией существуют очень диверсифицированные экономические отношения, речь идет не только о торговом, но и о транзитном потенциале обеих стран.

“Облегченный бизнес-климат обеих стран дает возможность преуспевать и двигаться вперед, а в торгово-экономических отношениях стран наблюдается высокая динамика. Кроме того, обе страны стремительно развивают туристический сектор экономики,” отметил Патарадзе.

По словам посла, примером тесных грузино-азербайджанских отношений служит открытие летом текущего года авиарейсов Баку-Батуми, что, в свою очередь, послужит укреплению контактов между людьми.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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