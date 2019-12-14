БДИПЧ ОБСЕ опубликовало промежуточный отчет по выборам в парламент Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 13 декабря опубликовало промежуточный отчет миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Узбекистане, охватывающий период с 25 ноября по 10 декабря, сообщает Trend в субботу со ссылкой на отчет БДИПЧ ОБСЕ.

Промежуточный отчет миссии БДИПЧ ОБСЕ в значительной мере отличается от предыдущих отчетов за всю историю ее наблюдения за выборами в Узбекистане с 1999 года. В нем, в частности, признается заметный прогресс в сфере совершенствования избирательного законодательства и практики, констатируются усилия правительства страны по модернизации системы общественного и государственного управления.

В промежуточном отчете особо отмечается, что предстоящие выборы являются первыми с момента избрания Шавката Мирзиёева президентом страны в 2016 году и проводятся под лозунгом «Новый Узбекистан – новые выборы», являясь важной вехой в реализации Стратегии развития. Приводятся такие ключевые направления реформирования страны, как усиление роли парламента и политических партий в демократических преобразованиях, реформирование системы государственного управления, меры по обеспечению верховенства закона, независимости судов, защиты прав и свобод человека.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ в своем отчете подчеркивает, что предстоящие выборы будут проходить в рамках значительно обновленной правовой базы. Положительной оценки удостоены нововведения в избирательном законодательстве, которые соответствуют ранее представленным рекомендациям БДИПЧ ОБСЕ, в частности:

- внедрение впервые Единого электронного списка избирателей, исключающего многократное голосование;

- упразднение института квотирования депутатских мест в Законодательной палате для Экологического движения;

- предоставление избирателям права подписаться в поддержку участия на выборах более чем одной политической партии;

- установление максимального отклонения в численности избирателей в избирательных округах на уровне 10 процентов;

- предоставление права голосовать на выборах лицам, отбывающим заключение за менее тяжкие преступления, не представляющие общественную опасность.

В положительном ключе оценивается работа Центральной избирательной комиссии. Отмечается, что количество членов ЦИК увеличилось с 16 до 21, а число женщин среди них доведено с 3 до 7. Миссия БДИПЧ ОБСЕ констатирует соблюдение ЦИК порядка и сроков проведения выборов. Обращается внимание на то, что веб-сайт ЦИК содержит широкий спектр регулярно обновляемой информации.

Приводится информация ЦИК о масштабной работе, в том числе с использованием современных ИКТ, по повышению осведомленности избирателей, обучению членов избирательных комиссий, введению впервые в практику мобильного приложения «Saylov-2019», созданию условий для лиц с инвалидностью.

Впервые с 1999 года в отчете БДИПЧ отсутствует резкая критика характера предвыборной агитации, которая в предыдущие годы расценивалась как «блеклая» и «едва заметная», не представляющая подлинного выбора для избирателей.

БДИПЧ признает, что международный пресс-центр впервые организует дебаты между представителями пяти политических партий, которые транслируются в прямом эфире. При этом отмечается, что наиболее заметной формой предвыборной агитации является использование социальных сетей, в частности «Facebook» и «Telegram». Подчеркивается «активность независимых блогеров, которые рассматриваются как наиболее важный источник независимых комментариев».

Кроме того, отчет БДИПЧ ОБСЕ содержит информацию о предоставлении впервые органам самоуправления граждан права наблюдать за выборами, усилении роли парламента посредством наделения нижней палаты правом утверждать кандидатуры министров, увеличении доли женщин среди кандидатов в депутаты до 41 процента. Вместе с тем в промежуточном отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ содержатся рекомендации о важности продолжения работы по обеспечению основных прав и свобод собраний, ассоциаций и выражения мнений. Акцентируется внимание на необходимости расширения избирательных прав граждан путем внедрения института выдвижения в депутаты независимых кандидатов. Выражается мнение о целесообразности усиления политическими партиями предвыборной агитации, в том числе в публичном пространстве, путем размещения рекламных плакатов о партиях и их кандидатах, а также использования возможностей Интернета для обеспечения масштабности предвыборной кампании.

В выводах миссии БДИПЧ ОБСЕ также отмечается, что журналисты могли бы активизировать работу в части обсуждения политических вопросов, поднятых в ходе дебатов, анализа и раскрытия сути и значения предвыборных программ политических партий, выдвигаемых их кандидатами идей.

Напомним, что миссия БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан по приглашению ЦИК. До этого миссия участвовала в наблюдениях за парламентскими в стране в 1999, 2004, 2009, 2014 годах и президентскими выборами в 2007, 2015 и 2016 годах.

При этом в ходе президентских выборов в 2016 году БДИПЧ ОБСЕ впервые была представлена полномасштабной миссией. По приглашению ЦИК Узбекистана, полномасштабная миссия БДИПЧ ОБСЕ также впервые участвует в наблюдениях за парламентскими выборами этого года.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.