В Баку прошел семинар для субъектов МСБ, которые пройдут курсы в Германии в 2020 году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) организовало семинар для предпринимателей и менеджеров, которые в 2020 году пройдут курсы повышения квалификации на производственных предприятиях Германии.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, в ходе двухдневного семинара участники были подробно проинформированы представителями Торгово-промышленной палаты Мюнхена и Верхней Баварии о "Совместной Германо-Азербайджанской программе повышения квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана", международной экономической кооперации, возможностях установления связей с германскими предприятиями за время курса.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджана и федерального министерства экономики и энергетики Германии, с 2009 года реализуется "Совместная Германо-Азербайджанская программа повышения квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана". Программой, которая в этом году отмечает свое 10-летие воспользовались свыше 400 предпринимателей и менеджеров. Претенденты, которые приму участие в курсах в 2020 году, отобраны по итогам конкурса и собеседований. Первая группа из 22 предпринимателей и менеджеров, добившихся успеха в конкурсе и на этапе собеседования, с 17 февраля по 13 марта 2020 года пройдут курсы повышению квалификации в Учебном центре Торгово-промышленной палаты для Мюнхена и Верхней Баварии, а также практику на предприятиях Германии. Другая группа пройдет курсы в июне-июле 2020 года в городе Кёльн.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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