В Баку начался семинар о роли частного сектора в сельском хозяйстве (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку, в рамках Целей Устойчивого Развития (ЦУР) начал работу семинар, посвященной роли частного сектора в сфере сельского хозяйства и продовольственного сектора.

Как передает во вторник Trend с мероприятия, семинар организован при поддержке Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (КПА) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В семинаре принимают участие 150 человек, в том числе представители государственных учреждений, международных организаций, частного сектора и гражданского общества.

Семинар призван повысить информированность частного сектора о повестке дня "Устойчивого развития-2030" и упростить обсуждение между государственным и частным секторами роли привлечения к внедрению в Азербайджане ЦУР.

Участники также обменяются информацией по вопросам интеграции в бизнес-модели частного сектора отчетности по устойчивому развитию, обмену практикой и информацией о путях мобилизации участия национального частного сектора в сферах общего интереса, уделяя особое внимание изменению климата и национальному вкладу страны.

Сельское хозяйство играет важную роль в увеличении экономического роста и устойчивого развития в Азербайджане, особенно в сельской местности. Продовольственный сектор также занимает значительную часть ненефтяной промышленности, которая обеспечивает 32 процента от общего объема производства.

КПА поддерживает усилия правительства Азербайджана по обеспечению устойчивого продовольственного сектора и сельского хозяйства, повышению производительности и диверсификации сельскохозяйственного производства, способствующих повышению продовольственной безопасности в стране.

Семинар был организован в рамках проекта "Привлечение частного сектора и обеспечение инвестиционной активности в выполнении ЦУР в продовольственном секторе и сельском хозяйстве в Азербайджане".

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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