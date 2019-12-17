Предпринимательство - локомотив экономического развития

БАКУ/Trend/ - Предпринимательство играет роль локомотива для экономического развития страны.

Об этом заявил сегодня на семинаре, посвященном роли частного сектора в сфере продовольствия и сельского хозяйства в рамках Целей устойчивого развития в Баку президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, сообщает Trend с мероприятия.

По его словам, в развитии ненефтяного сектора в стране прослеживаются положительные тенденции: "Развитие Азербайджана основана на свободной рыночной экономике. Азербайджан успешно выполняет цели устойчивого развития. В стране созданы широкие возможности для развития сельского хозяйства".

Отметим, что сегодня в Баку начал работу семинар, отражающий роль частного сектора в сфере продовольствия и сельского хозяйства в рамках Целей устойчивого развития.

Семинар призван повысить информированность частного сектора о повестке дня "Устойчивого развития-2030" и упростить обсуждение между государственным и частным секторами роли и привлечения к внедрению в Азербайджане ЦУР.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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