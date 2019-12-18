Азербайджан нарастил внешнеторговый оборот

18 декабря 2019 21:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 30,688 миллиарда долларов, что на 8,76 процента больше показателя одиннадцати месяцев прошлого года, передает Trend со ссылкой на ежемесячный отчет государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 18,303 миллиарда долларов США, обеспечив рост в годовом исчислении на 2,14 процента.

Тем не менее, удельный вес экспорта уменьшился на 3,86 процентного пункта, до 59,64 процентов от объема внешнеторгового оборота.

Импорт в Азербайджан за январь-ноябрь 2019 года составил 12,384 миллиарда долларов США, значительно увеличившись относительно аналогичного периода прошлого года на 20,29 процента.
Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота, соответственно, увеличился на 3,86 процентных пункта - до 40,35 процента от общего объема.

Сальдо во внешнеторговом обороте сократилось на 28,8 процента, но, тем не менее, осталось положительным и составило 5,918 миллиарда долларов США

Официальный курс на 18 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан увеличил экспорт газа на 60%
Энергетика 17 декабря 14:48
Экспорт энергоносителей в Азербайджане превысил $16,5 млрд
Энергетика 17 декабря 14:44
Азербайджан нарастил внешнеторговый оборот
Бизнес 17 декабря 09:25
Азербайджан увеличивает объемы экспорта
Бизнес 17 декабря 09:21
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана
Бизнес 17 декабря 09:14
Внешнеторговый оборот Казахстана достиг почти $80 млрд
Финансы 13 декабря 13:00
Лента новостей
Три человека погибли в ДТП в Евлахе
Происшествия 21:32
В Сирию за сутки вернулись почти 780 беженцев из Иордании и Ливана
Арабские страны 21:20
В Москве эвакуируют торговый центр из-за угрозы минирования
Россия 21:13
Зарубежные компании заинтересованы в покупке ГЭС в Грузии
Бизнес 21:09
ЕИБ поддерживает грузинский малый и средний бизнес
Финансы 20:59
АБИИ реализует свой первый проект в области возобновляемой энергетики Казахстана
Энергетика 20:55
«Цифровой Казахстан» принес Казахстану свыше $1,5 млрд прибыли
ИКТ 20:55
Владимир Зеленский хочет роста азербайджанских инвестиций в Украину - Эльхан Шахиноглу
Политика 20:41
Японские компании выразили готовность инвестировать в Узбекистан
Бизнес 20:28