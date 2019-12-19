Кабмин Азербайджана о снижении пошлин на импорт

БАКУ/Trend/ - В соответствии с постановлением Кабмина от 17 декабря 2019 года, изменены некоторые пошлины на импорт и экспорт товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Постановление состоит из двух частей.

Согласно первой части постановления, пошлина на импорт сырья и материалов, используемых во внутреннем производстве, снижена с 15 до "0" процентов.

После анализа сырья, используемого 500 предприятиями страны, определен список сырья, которые не используется и в ближайшее время не будет использоваться в Азербайджане. Установлено, что в страну в виде сырья импортируется продукция в основном, касающаяся металлургической, химической, резиновой, пластмассовой и продовольственной промышленности. Кроме того, постепенно растет импорт в страну готовой продукции, где используется перечисленное выше сырье.

Поэтому пошлина на импорт сырья, в целях создания условий импортозамещения, внутренней поддержки производства, стимулирования экспорта, расширения производства и открытия новых рабочих мест снижена до "0" процентов.

Если местный производитель будет обеспечен дешевым сырьем, то произведенный продукт обойдется на 15 процентов дешевле, в результате будет снижена себестоимость продукции, что в свою очередь, будет способствовать удешевлению продукции на внутреннем рынке и повышению конкурентоспособности на внешнем рынке. В результате эти два показателя будут стимулировать рост продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынке, создавая возможности расширить производство. Расширение производства означает новые рабочие места, рост занятости, повышение благосостояния граждан, работающих в этой сфере. Наконец, это решение повлияет на уменьшение импорта некоторых продуктов в страну, и, наоборот - росту экспорта, что обеспечит приток дополнительной иностранной валюты в страну.

Что касается второй части постановления, то она призвана стимулировать экспорт ферросплавов из страны. В соответствии с постановлением, пошлина на экспорт ферросплавов, производство которых началось в стране, снижена с пяти до "0" процентов. Это осуществлено с целью повышения конкурентоспособности на внешнем рынке и стимулирования экспорта. Существующая до этого пошлина применялась из-за высокой потребности в этой продукции местных производителей. В ноябре 2018 года Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода ферросплавов в Сумгайытском химико-промышленном парке, в который был инвестирован 51 миллион долларов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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