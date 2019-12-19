Итоги досрочного голосования на выборах в парламент Узбекистана

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане и десятках стран по всему миру завершилось досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Парламента Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Центральной Избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана.

Около 150 тысяч граждан Узбекистана досрочно проголосовали на выборах в Законодательную палату 12-18 декабря, сообщил журналистам руководитель секретариата ЦИК Худоёр Маматов.

"По полученным данным на местах, в процессе досрочного голосования приняли участие 59226 избирателей по всей стране и 89807 избирателей за рубежом", — сказал Маматов.

Руководитель секретариата также назвал количество поступивших жалоб.

"Еще один актуальный вопрос — обращения граждан в Центральную избирательную комиссию. На сегодняшний день количество жалоб составило 452. Согласно статье 25 Закона об обращениях физических и юридических лиц, более половины этих обращений будут направлены в различные организации для дальнейшего рассмотрения. Более 60 обращений было направлено в прокуратуру", — рассказал Маматов.

Очередные выборы в нижнюю палату парламента пройдут в Узбекистане 22 декабря.

По данным ЦИК, для проведения выборов образовано 10306 избирательных участков, 55 из них — за пределами страны. В едином списке избирателей зарегистрированы более 20,5 миллиона человек, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом.

Кроме того, международный пресс-центр по освещению выборов сообщил, что на выборы аккредитованы в общей сложности 825 наблюдателей от девяти международных организаций и 41 зарубежного государства.

В частности, рассказал Маматов, ожидается участие: 273 представителей от БДИПЧ ОБСЕ, 66 представителей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 20 — от ШОС, 182 — от СНГ и Парламентской ассамблеи СНГ, 5 — от Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 9 — от Парламентской ассамблеи пяти тюркоязычных государств, 2 делегата — от ЕБРР, 1 человека — от Гаагской конференции по международному праву, 27 представителей от каждой иностранной дипломатической миссии.

В начале ноября пять допущенных к выборам в Узбекистане партий — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана — выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября они приступили к предвыборной агитации, которая завершится 20 декабря.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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