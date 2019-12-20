Грузия утвердила Стратегию развития сельского хозяйства и сельских районов на 2021-2027 годы

20 декабря 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии утвердило Стратегию развития сельского хозяйства и сельских районов Грузии на 2021-2027 годы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Стратегия была разработана данным министерством при содействии всех соответствующих государственных учреждений, при активном сотрудничестве и поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Организации европейской политики соседства для сельского хозяйства и развития сельских районов (ENPARD).

В процессе разработки стратегии было обеспечено взаимодействие с заинтересованными сторонами. За последний год было проведено несколько публичных слушаний, в том числе в регионах.

В общественных слушаниях приняли участие опытные фермеры, предприниматели, представители Академии сельскохозяйственных наук, бизнеса, неправительственных организаций и гражданского общества.

Стратегия развития сельского хозяйства Грузии на 2021-2027 годы была разработана на основе анализа существующих стратегий, результатов реализованных программ, реформ и опыта ЕС. Стратегия устанавливает приоритеты правительства Грузии, а также и секторальные или многосекторальные направления, связанны с развитием сельских районов.

Как сообщается, ведутся переговоры между Европейским союзом и Грузией о выделении бюджетной помощи в рамках ENPARD.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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