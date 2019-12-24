Саудовская Аравия нацелена на сотрудничество с Казахстаном в сфере освоения космоса

24 декабря 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Саудовская Аравия готова к установлению с Казахстаном взаимовыгодных отношений в сфере освоения космоса, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Об этом стало известно 23 декабря 2019 года, в рамках встречи между послом Казахстана в Саудовской Аравии Бериком Арыном и Председателем космического агентства Саудовской Аравии, Его Высочеством принцем Султаном бен Салманом Аль Саудом.

В ходе встречи стороны обсудили пути развития сотрудничества между двумя странами в сфере освоения космоса.

В рамках встречи, Арын подробно рассказал о реализуемых новых проектах и потенциале страны в указанной области, отметил заинтересованность казахстанской стороны в работе с саудовскими партнерами в этом направлении.

В свою очередь, Принц Султан бен Салман с большим интересом воспринял информацию и выразил готовность в установлении с Казахстаном взаимовыгодных отношений в сфере освоения космоса.

Сообщается, что по итогам встречи стороны договорились изучить возможности для реализации ряда совместных проектов.

Напомним, принц Султан бен Салман является первым арабским космонавтом, совершившим полет в космос.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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