Саудовская Аравия нацелена на сотрудничество с Казахстаном в сфере освоения космоса

БАКУ/Trend/ - Саудовская Аравия готова к установлению с Казахстаном взаимовыгодных отношений в сфере освоения космоса, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.
Об этом стало известно 23 декабря 2019 года, в рамках встречи между послом Казахстана в Саудовской Аравии Бериком Арыном и Председателем космического агентства Саудовской Аравии, Его Высочеством принцем Султаном бен Салманом Аль Саудом.
В ходе встречи стороны обсудили пути развития сотрудничества между двумя странами в сфере освоения космоса.
В рамках встречи, Арын подробно рассказал о реализуемых новых проектах и потенциале страны в указанной области, отметил заинтересованность казахстанской стороны в работе с саудовскими партнерами в этом направлении.
В свою очередь, Принц Султан бен Салман с большим интересом воспринял информацию и выразил готовность в установлении с Казахстаном взаимовыгодных отношений в сфере освоения космоса.
Сообщается, что по итогам встречи стороны договорились изучить возможности для реализации ряда совместных проектов.
Напомним, принц Султан бен Салман является первым арабским космонавтом, совершившим полет в космос.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @nargiz_sadikh
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