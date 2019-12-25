Казахстан подготовил постановление о денонсации соглашения с Россией

БАКУ/Trend/ - Правительство Казахстана вынесло на публичное обсуждение постановление о денонсации соглашения о порядке взаимодействия при использовании земельного участка в Казахстане в качестве района падения отделяющихся частей ракет, сообщает в среду Trend со ссылкой на портал «Открытые НПА» (нормативно-правовые акты).

Согласно проекту постановления, правительство Казахстана денонсирирует Соглашение между правительством Казахстана и правительством России «О порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей», подписанное 15 октября 2015 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, денонсация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

Публичное обсуждение продлится до 10 января 2020 года.

Отметим, позиционный район Домбаровский расположен в Оренбургской области России, на территории которого расположен российский космодром «Ясный».

Казахстан участвует в реализации программы «Днепр» по осуществлению коммерческих запусков космических аппаратов с помощью конверсионной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-20, реализуемой ЗАО «Международная космическая компания «Космотрас».

В июне 2017 года, российская сторона сообщила об отсутствии необходимости использования земельного участка на территории Казахстана в связи с тем, что возобновление пусков МБР РСБ не представляется возможным, и как результат, потребность использования земельного участка на территории Казахстана в качестве района падения отсутствует.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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