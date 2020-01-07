Туркменистан наращивает экспорт солодкового корня

7 января 2020 09:06 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Китай обнародовал данные по импорту туркменского газа
Туркменистан 6 января 17:35
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Тендеры 6 января 13:34
В Туркменистане произошло землетрясение
Туркменистан 6 января 13:23
Россия планирует поставки в Туркменистан геосинтетических материалов
Бизнес 6 января 11:09
Туркменистан утвердил свой состав межправкомиссии с Венгрией
Туркменистан 6 января 10:15
Великобритания закупает в Туркменистане карбамид
Бизнес 6 января 10:07
Лента новостей
В Азербайджане назвали самые популярные имена для детей
Общество 09:15
Китайская XCMG откроет банк в Бразилии для инвестиций в машиностроение
Китай 08:59
Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием
Иран 08:47
Суд Токио конфисковал внесенный Карлосом Гоном залог в размере почти $14 млн
Другие страны 08:32
Трюдо и Столтенберг обсудили ситуацию с возглавляемой Канадой миссией НАТО в Ираке
В мире 08:20
Администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака
США 08:02
Азербайджан разработает пилотный проект в области возобновляемых источников энергии (Интервью)
Энергетика 08:00
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с группой спутников Starlink
В мире 07:50
В Турции задержаны почти 200 нелегалов
Турция 07:25