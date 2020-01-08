Узбекистан и Таджикистан подписали протокол по демаркации границ

БАКУ /Trend/ - Первое заседание Совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии состоялось в столице Узбекистана Ташкенте, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Узбекистана.

На заседании утверждены нормативно-правовые и технические документы, которые, как ожидается, станут фундаментом для демаркации узбекско-таджикской границы.

Также согласован план-график встреч комиссии на 2020 год.

По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол.

Как сообщал ранее Trend, в Ташкенте ожидается подписание межгосударственного протокола об окончательной демаркации и делимитации границы, который подтвердит полное согласие сторон по четкому прохождении линии границы.

(Автор: Фахри Вакилов)

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