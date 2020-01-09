Благоприятная бизнес среда в Азербайджане указывает на выбор эффективной модели экономического развития

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон Азербайджанской Республики о государственном бюджете на 2020 год. Доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год утверждены на уровне 24 134 500 тысяч манатов, расходы - 26 894 700 тысяч манатов.

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана, доктор экономических наук Вусал Гасымлы прокомментировал Trend основные факторы, влияющие на фискальную устойчивость госбюджета.

Оценка госбюджета на фискальную устойчивость

Консолидированный и государственный бюджеты на 2020 и три последующих года подготовлены на основе новых бюджетных правил, согласно которым, бюджетные расходы не могут превышать трех процентов в год. После достижения успехов в области инфраструктуры и строительства армии, Азербайджан, применяя бюджетные правила, отдает предпочтение фискальной устойчивости. Таким образом, с учетом прогноза инфляции в 4,6 процента на будущий год консолидированный бюджет, по сравнению с нынешним годом, увеличится на 2 117 миллионов манатов, или на 7,7 процентов и достигнет 29 448 миллионов манатов. Еще одним признаком фискальной устойчивости является то, что в соответствии с поручением главы государства, соотношение ненефтяного базового дефицита консолидированного бюджета к ненефтяному внутреннему валовому продукту уменьшится на 1 процент в следующем году и снизится до 29,1 процента. Это означает, что консолидированный бюджет все меньше становится зависимым от нефти. В том числе, в, следующем году социальные расходы прогнозируются на 2,6 миллиарда манатов или на 33,5 процентов больше. Полагаю, снижение цен на нефть за баррель на 5 долларов или 8,3 процента в бюджете на следующий год, а также выполнение правил государственного бюджета на фоне увеличения социальных расходов на 33,5 процента, означает усиление фискальной устойчивости. В 2020 году ненефтяной сектор компенсирует уменьшаемый объем налога на прибыль распределению доли добычи и трансферта в бюджет Государственного нефтяного фонда(SOFAZ).В целом определены конкретные задачи по повышению фискальной устойчивости и устойчивости отдельных его компонентов, включая устойчивость пенсий и системы здравоохранения.

Об изменениях в "налоговый кодекс"

Изменения, внесенные в "Налоговый кодекс" в 2019 и 2020 годах, снижают среднюю ставку налога. Основная цель налоговой реформы в 2020 году заключается в создании равных условий для всех, улучшении налогового администрирования и облегчении налогового бремени. Отмечу некоторые налоговые реформы на 2020 год.

В частности - это уменьшение стабильной месячной суммы по упрощенному налогу физических лиц, оплачивающих налог по квитанции о выплате стабильной суммы; освобождение от НДС оборота по продаже кормов и кормовых добавок, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах; освобождение от налогов продвижения экспорта, оплачиваемого из государственного бюджета; замена затрат на кассовые аппараты нового поколения налоговыми обязательствами; предоставление льгот на часть, выделенную для государства, в ново построенных зданиях; повышение периода налоговых льгот, предоставленных резидентам промышленных и технологических парков с 7 лет до 10 и так далее.

В результате реформ, проведенных по линии министерства по налогам и Государственного таможенного комитета, прогнозируется, что поступления в бюджет будут приблизительно на 1 миллиард больше запланированных. При этом в росте доходов, значительную роль играют ненефтяные отрасли. Услуги, общественное питание, строительство и импортные операции играют ведущую роль в росте доходов. По нашим подсчетам, в 2020 году прогнозируется повышение ВВП в секторе углеводородов на 1,6 процента, а в 2021 - на 4,5 процента, в случае резкого повышения добычи газа. Норма прибыли от нефти в несколько раз выше, чем от газа, поэтому значительное увеличение доходов страны, в том числе консолидированного бюджета, от этой области не представляется возможным. Между тем,обеспечение фискальной устойчивости возможно только через развитие несырьевой экономики.

Динамика изменения внешнего долга в госбюджете

В 2017 году общий объем обслуживания внешнего долга составлял 11 процентов затрат из государственного бюджета, а в 2025 этот предел будет снижен до 6,2 процента. После финансирования приоритетных проектов, соотношение внешнего государственного долга к ВВП, достигнув наивысшей отметки, вновь стало снижаться. В последующие годы уменьшение существующего внешнего долга будет выше привлеченных новых долгов, к 2025 году соотношение внешнего государственного долга к ВВП будет постепенно снижено до 12 процентов. По соотношению внешнего государственного долга к ВВП Азербайджан находится среди стран с наилучшими показателями. В данный момент наши стратегические валютные резервы превышают внешний долг в щесть раз. Во избежание угроз анализируются валютные, процентные и операционные риски, а также риски рефинансирования. Кредитные рейтинги, определенные агентствами "Fitch", "Moodys" и "Standart Poors" для Азербайджана, создают основу для привлечения кредитов на выгодных условиях.

В Азербайджане соотношение затрат на обслуживание внутреннего государственного долга к расходам государственного бюджета никогда не доходило до 1 процента, и в будущем эта тенденция будет сохраняться.

Как бюджет на 2020 год повлияет на курс маната?

На этот вопрос можно ответить, рассмотрев - платежный баланс и баланс консолидированного бюджета. В текущем году в торговом балансе прогнозируется повышение экспорта на 3,8 процента, а импорта – на 1,5 процента. В целом, к 2020 году профицит торгового баланса покроет дефицит в балансе денежных потоков и, таким образом, платежный баланс будет уравновешен. После определения источников финансирования дефицита консолидированного бюджета на манат не будет оказываться давление. Анализ валютного рынка показывает, что обеспечен баланс спроса и предложения, а также наличие избыточной ликвидности в банковской системе. В связи с этим, прогнозируется, что в следующем году курс маната будет стабильным. Частичное снижение реального эффективного обменного курса в этом году из-за низкой инфляции приводит к стимулированию ненефтяного экспорта.

Факторы инфляции

В минувшем году денежная база возросла до 25%, но при этом, инфляция сохраняется даже ниже целевого показателя. Центральный банк использует инструменты денежной политики для регулирования фискальных стимулов, включая влияние социального пакета на цены. К примеру, в этом году учетная ставка была снижена во много раз, а диапазон процентного коридора сузился. Государственная программа по цифровым платежам успешно реализуется, что усиливает борьбу с теневой экономикой, обуславливает рост безналичного оборота и легализацию экономики. В результате появляется больше возможностей для сдерживания инфляции. Помимо роста денежной базы, в соответствии с законом о денежном обращении, рост ненефтяного сектора и расширение ненефтяного экспорта также оказывают сдерживающее влияние на инфляцию. За ростом денежной массы стоит местная продукция.

Превышение стратегических валютных резервов объема ВВП создает возможности как для обменного курса маната, так и для сдерживания инфляции. Представьте себе, что сегодня в Азербайджане за каждым манатом стоит восемь манатов стратегического валютного резерва. В связи с этим у участников рынка очень низкие ожидания касательно инфляции.

Как сделать ликвидными реальный сектор?

В данный момент основной призыв заключается в ускорении кредитования реального сектора за счет избыточной ликвидности в банковском секторе. Представьте, что, выступая на депозитных и вексельных аукционах со спросом, превышающим предложение в три раза, банки при размещении средств с 6-7 процентами, проявляют меньший интерес к повышению бизнес кредитов. Глава государства поставил перед правительством конкретные задачи для разрешения данной проблемы. Статьи расходов, определяющие процентную ставку по кредиту банков – расходы на привлеченные средства, операционные расходы, риски – и плюс прибыль определяют такую процентную ставку, что иногда возникает несоответствие между текущим уровнем доходности реального сектора с процентной ставкой по кредиту. Я считаю, что для решения данной проблемы банки должны обеспечить доступность процентных ставок по кредиту, в особенности, уменьшив антипатию к риску, государство должно шире использовать возможности механизма кредитных гарантий, а также реальный сектор должен представлять бизнес-проекты, которые будут убедительными для банков (bankable). В качестве альтернативного варианта для финансирования бизнеса в Азербайджане нужно рассматривать возможности краудфандинга и краудинвестинга на мировых рынках, а также постараться привлечь венчурных и посевных инвесторов, бизнес-ангелов и так далее. Например, портал "EnterpriseAzerbaijan.com" уже начал привлечение инвестиций с рынка США, представив несколько стартап-проектов на платформе Kickstarter. В Азербайджане постепенно ограничиваются возможности стимулирования экономического роста за счет одних лишь государственных вложений. Посредством созданной благоприятной бизнес-среды и политики поощрения следует перейти на модель быстрого экономического роста, в котором драйвером будет уже частный сектор. В Азербайджане в 2018 году негосударственные инвестиции составили 8,8 миллиарда манатов, а в 2020-2023 годах этот показатель будет ежегодно меняться в интервале 11-12 миллиардов манатов, и, таким образом приблизится к 15 процентам ВВП. В 2020-2023 годах государственные вложения составят 7-8 миллиардов ежегодно, тем самым уступив лидерство частным инвестициям. Примечательно, что по прогнозам на 2020–2023 годы инвестиции в ненефтяной сектор будут в два раза превышать вложения в нефтегазовый сектор.

Согласно задаче, поставленной в стратегических дорожных картах, к 2020 году, Азербайджан должен был достигнуть темпа экономического роста в 3 процента, что уже произошло. В 2018 году в Азербайджане ВВП на душу населения по паритету покупательной способности был выше на 75 процентов по сравнению с Арменией и на 58 процентов - по сравнению с Грузией. Теперь перед нами поставлена задача еще больше ускорить экономический рост. Учитывая рост численности населения, мы должны достичь темпа экономического роста не менее 5-6 процентов.

Статья расходов по ОМС

В текущем году в нашей стране будет поэтапно применяться обязательная медицинская страховка, и в связи с этим, в государственном бюджете на 2020 год расходы на здравоохранение повысились на 1 миллиард 369 миллионов манатов. То есть, учитывая расходы на применение обязательной медицинской страховки, в государственном бюджете на 2020 год затраты на здравоохранения повышены на 326,5 миллиона манатов или 31,3 процента по сравнению с минувшим годом. Отмечу, что Милли Меджлис предложил поправки в Закон "О медицинском страховании", согласно которым начиная с 1 января 2020 года, будет выделен взнос на обязательное медицинское страхование на календарный год в размере 90 манат на человека.

По сравнению со многими странами мира, в Азербайджане будет осуществляться сбор взносов на обязательное медицинское страхование по низкой процентной ставке. С 1 апреля 2020 года работодатели и работники негосударственного и ненефтяного сектора будут платить взнос на обязательное медицинское страхование в размере 1 процента от суммы до 8000 манатов от ежемесячного фонда оплаты труда и 0,5 процента от части, превышающей 8000 манатов заработной платы. А работодатели и работники государственного и нефтяного сектора будут платить взнос на обязательное медицинское страхование в размере двух процентов от суммы до 8000 манатов от ежемесячного фонда оплаты труда и 0,5 процента от части, превышающей 8000 манатов заработной платы.

Опыт зарубежных стран, показывает, что в Турции эта ставка составляет 12,5 процента, в России – 5,1 процента, Эстонии – 13 процентов, Германии – 14,6 процента, Чешской Республике – 13,5 процента. Тот факт, что в Азербайджане государство взяло на себя большую часть бремени, связанного с обязательным медицинским страхованием, подтверждает социальную направленность бюджета.

О перспективах развития экономики Азербайджана

Эмпирические исследования показывают, что на этапе индустриализации развития до достижения предела ВВП на человека в 12-15 тысяч долларов доля промышленного сектора в общем объеме выпуска продукции повышается до 25 процентов. Этот этап называется этапом индустриализации развития. В Азербайджане доля промышленности в ВВП превышает 40 процентов. Следующий этап развития, за счет расширения сферы услуг, называется этапом деиндустрализации. Этап деиндустрализации экономического развития возможен путем развития фундаментальных факторов, то есть институтов и человеческого капитала. К примеру, в Китае, из-за того, что страна развивается в большей степени за счет вмешательства государства, а не фундаментальных факторов, потенциал экономического роста постепенно ослабевает. Однако, сумев создать успешный синтез индустриализации путем вмешательства государства и развития фундаментальных факторов (институтов и человеческого капитала), Корея, Сингапур и Гонконг приобретают стабильно высокие темпы экономического роста. Азербайджан идет по второму пути. В 2019 году Президент Ильхам Алиев обеспечил развитие человеческого капитала, осуществив революционные социальные реформы, а также развитие институтов посредством проведения глубоких структурных реформ во всех ветвях власти. Неслучайно и то, что в 2020-2023 годах самые быстрорастущие отрасли будут в сфере услуг: например, согласно прогнозам, за этот период информационные и коммуникационные услуги увеличатся на 30,1 процента, а услуги по размещению туристов и общественного питания – на 24,9 процентов. В то время как промышленность за этот период вырастет на 14,2 процента. Азербайджан переходит в период деиндустрализации. Деиндустриализация означает обеспечение самых высоких темпов роста в сфере услуг. Азербайджан может превратиться в региональный хаб ряда медицинских услуг, образования, науки, транспорта, логистики, ИКТ, финансовых технологий и туризма. В мире больше не будет создана новая "Кремниевая долина", но прогнозируется создание 30 новых стартап-хабов по суб-секторам и регионам.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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