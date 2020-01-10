БАКУ/Trend/ - В Грузии начала функционировать новая структура – Агентство по надзору за рынками, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Соответствующие поправки были приняты в Кодексе о безопасности и свободном обороте продуктов.

Агентство входит в состав министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Новая структура будет заниматься надзором за рынками, к примеру - строительных материалов, игрушек, взрывчатых веществ и т. д.

Агентство имеет право проверять соответствие документов на материалы, а в случае необходимости, обеспечить изъятие из оборота небезопасных продуктов.

Данная структура создана с полномочиями осуществлять надзор за качеством продукции на непродовольственном рынке.

Для функционирования новой структуры из госбюджета 2020 года выделено 1,2 миллиона лари (примерно 413,8 тысячи долларов).

В структуре будут работать 35 человек.

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(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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