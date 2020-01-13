Узбекистан улучшил позиции в индексе Глобальной продовольственной безопасности

БАКУ/Trend/ - Аналитическое подразделение британского журнала Economist – The Economist Intelligence Unit опубликовало отчет по "Глобальной продовольственной безопасности" за 2019 год, сообщает Trend со ссылкой на отчет.

Узбекистан улучшил свои показатели, заняв 71 место в мире, поднявшись на 9 позиций по сравнению с 2018 годом. Среди стран Центральной Азии Казахстан (48 место) и Таджикистан (93 место) также улучшили свои показатели в данном индексе.

Наибольшее положительные изменения в Узбекистане наблюдались в таких показателях как безопасность продуктов питания и тарифы на импорт сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем, в таких показателях, как волатильность производства сельскохозяйственной продукции, государственные расходы на исследования в сфере сельского хозяйства и изменение средней стоимости продуктов питания наблюдалось незначительное снижение.

Согласно отчету, в индекс вошли 113 стран, как и в 2018 году.

Индекс состоит из трех основных компонентов, это уровень доступности и потребления продуктов питания, наличие и достаточность продуктов питания и уровень качества и безопасности продуктов питания.

В целом, 87 стран улучшили свои показатели, в 18 странах уровень продовольственной безопасности снизился, и ситуация 8 странах остались без изменений.

В первую десятку вошли Сингапур, Ирландия, США, Швейцария, Финляндия, Норвегия, Швеция, Канада, Нидерланды и Австрия.

Индекс продовольственной безопасности (The Global Food Security Index) публикуется The Economist Intelligence Unit при поддержке американской компании Corteva Agriscience, ранее входившей в структуру DowDuPont. Исследование проводится с 2012 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей состояния продовольственной безопасности по различным странам мира.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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