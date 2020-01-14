Международный аэропорт Гейдар Алиев назвал самые пунктуальные авиакомпании за декабрь 2019 года

14 января 2020 15:02 (UTC+04:00)

Международный аэропорт Гейдар Алиев составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за декабрь 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, 100-процентный показатель пунктуальности при вылете из Баку в декабре 2019 года показали три авиакомпании Etihad Airways, Kuwait Airways и МАУ (Ukraine International).

Не менее 90 процентов рейсов по расписанию выполнили авиакомпании Аэрофлот, и Gulf Air. Высоких показателей также добились авиакомпании Nordwind (88,9 процента) и Lufthansa (88,2 процента).

В среднем, в декабре 2019 года 75 процентов вылетов из бакинского аэропорта совершены по расписанию либо с отклонением от графика не более чем на 15 минут.

Отметим, что в целом в 2019 году Международный аэропорт Гейдар Алиев выполнили полеты 37 пассажирских авиакомпаний, которые выполнили рейсы по более 60 различным направлениям.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

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