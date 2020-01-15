Навойский ГМК Узбекистана намерен привлечь кредиты российских банков

15 января 2020 18:08 (UTC+04:00)

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