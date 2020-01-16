В Азербайджане частный сектор превысил государственный по регистрации трудовых договоров

16 января 2020 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Рост регистрации трудовых договоров в частном секторе троекратно превысил аналогичный показатель в государственном секторе.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на пресс-конференции посвященный итогам социально-экономического развития в 2019 году, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам Джаббарова, в 2019 году рост по регистрации трудовых договоров в госсекторе составил 6,6 процента.

Также Джаббаров отметил что, в частном секторе рост регистрации трудовых договоров составил 18,3 процента, что втрое больше, чем в государственном секторе.

Напомним, сегодня в Баку прошла пресс-конференция министерства экономики Азербайджана, посвященная итогам социально-экономического развития в 2019 году.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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