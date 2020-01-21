Впервые в регионе PASHA Bank внедрил услугу видео-верификации клиента

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank предоставил Клиентам, прошедшим онлайн-регистрацию, инновационную возможность пройти видео-верификацию, не посещая филиалы Банка. Данный сервис предлагается в Азербайджане и регионе впервые.

Процедура верификации Клиентов проводится посредством их обращения по видеосвязи со своих компьютеров/мобильных устройств. Видео-верификация полноценно заменяет личную встречу Клиента с представителем PASHA Bank, что полностью исключает необходимость посещения филиала банка и простаивания в очередях при оформлении счета.

Так, пройдя регистрацию по веб-адресу https://pashabank.digital/login#/signup, Клиенты могут открыть счет посредством нового Онлайн Банка, подключиться к зарплатному проекту PASHA Bank и оформить заказ POS-терминала. Затем, с помощью всего лишь одного клика, Клиент может воспользоваться банковскими продуктами, пройдя процесс верификации посредством видеосвязи с представителем PASHA Bank.

Напомним, что, руководствуясь принципом «Создаем инновационные бизнес-решения вместе с вами», PASHA Bank предоставил своим Клиентам множество инновационных продуктов и услуг, разработанных при активном участии предпринимателей и полностью отвечающих их бизнес-потребностям.

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