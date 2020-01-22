Coca-Cola заинтересована в расширении производства в Грузии

22 января 2020 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Компания Coca-Cola заинтересована в расширении производства в Грузии и она продолжит осуществлять инвестиции в страну, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Это было отмечено на встрече премьер-министра Грузии Георгия Гахария с вице-президентом Coca-Cola Майклом Гольцманом.

Напомним, что данная встреча прошла в рамках Всемирного экономического форума, проходящего в Давосе.

Вице-президент Coca-Cola официально пригласил главу правительства Грузии на церемонию открытия новой производственной линии компании в Грузии.

Также было отмечено, что расширение производства Coca-Cola в Грузии создает больше возможностей для трудоустройства и вносит серьезный вклад в экономическое развитие страны.

«Существующая в Грузии инвестиционная среда является основным мотиватором для создания дополнительной производственной линии и расширения бизнеса. И мы готовы продолжать наше сотрудничество с правительством Грузии в развитии циркуляционной экономики страны. Мы продолжим наши капиталовложения в Грузию», - заявил Гольцман.

Штаб-квартира Coca-Cola находится в Атланте. Свою деятельность компания начала в 1889 году и на сегодняшний день предлагает потребителям около 500 брендов более чем в 200 странах.

Годовой доход компании составляет 32 миллиарда долларов, а количество работников Coca-Cola превышает 62 тысячи человек.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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