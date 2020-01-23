Орхан Мамедов: Предпринимателей необходимо информировать о санитарных нормативах

23 января 2020 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информирование предпринимателей о нормативах санитарных процедурах на сегодня является очень важной темой в рамках развития продовольственного сектора.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на бизнес-форуме, посвященном теме текущего состояния и перспективам продовольственной безопасности, председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

В этом плане, как отметил Мамедов, МСБ сотрудничает с Агентством пищевой безопасности (АПБ).

Председатель отметил, что на сегодня свыше 10 000 малых и средних предпринимателей прошли регистрацию в продовольственном секторе и соответственно развитие этого сектора имеет очень большой потенциал.

Также Мамедов рассказал, что в 2019 году более 8000 участников прошли тренинги и в дальнейшем, в целях развития их бизнеса, проводились активные меры.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности. В мероприятии принимают участие представители МСБ, Агентства продовольственной безопасности, министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), а также предприниматели пищевой промышленности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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