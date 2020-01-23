В Кабмин предоставлен законопроект о пищевой безопасности

БАКУ /Trend/- В целях выявления не отвечающей стандартам продукции Агентство по пищевой безопасности представило законопроект "О пищевой безопасности " в Кабинет Министров.

Как сообщает Trend с мероприятия, на бизнес-форуме, посвященном теме текущего состояния и перспективам продовольственной безопасности сказал заместитель председателя Агентства пищевой безопасности Руфат Рустамзаде.

По словам Рустамзаде, законопроект будет охватывать все этапы цепи пищевой промышленности.

Зампред отметил, что агентство ожидает одобрения этого закона в настоящем году и предложил предпринимателям адаптировать свою продукцию под установленные стандарты.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности. В мероприятии принимают участие представители МСБ, Агентства продовольственной безопасности, Министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и предприниматели пищевой промышленности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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