Фархад Гарашев: Все замечания предпринимателей будут учтены

БАКУ/Trend/- Цель общественного совета - разрешить проблемы участников МСБ, в частности производителей, экспортеров и импортёров, рестораторов и владельцев иных мест общественного питания.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом журналистам сообщил председатель Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане Фархад Гарашев.

"Мы подготовили для предпринимателей анонимные бланки, в которых они могут оставить свои запросы, жалобы и пожелания, которые мы обязательно рассмотрим, учтем и ответим на каждый из них", - заявил Гарашев.

Напомним, сегодня в Баку проходит бизнес-форум посвященный теме текущего состояния и перспектив продовольственной безопасности. В мероприятии принимают участие представители МСБ, Агентства продовольственной безопасности, Министерства сельского хозяйства, фонда женщин-предпринимателей, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и предприниматели пищевой промышленности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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