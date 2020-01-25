В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум

БАКУ/Trend/ - В марте 2020 года в Узбекистане состоится первый Ташкентский международный инвестиционный форум, сообщает Trend со ссылкой на пресс службу министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Форум является эксклюзивным мероприятием, которое призвано собрать на одной площадке более 1500 руководителей зарубежных и национальных компаний, инвесторов, экспортеров и международных СМИ.

Основной целью данного мероприятия является возможность демонстрации ведущих предприятий Узбекистана, а также их продажа иностранным инвесторам, способных обеспечить модернизацию и технологическое обновление производства.

Мероприятие проводится по инициативе президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева.

"Как показывает мировой опыт, стабильности и конкурентоспособности национальной экономики достигает лишь та страна, которая ведет активную инвестиционную политику. Поэтому можно утверждать, что инвестиции – это драйвер экономики, образно говоря, ее сердце" – подчеркнул глава государства.

В программе Форума заявлены панельные сессии по нескольким направлениям: «Открытость для бизнеса», «Углубление региональных связей», «Использование технологических инноваций».

Организатор Форума – министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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