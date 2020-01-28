В Азербайджане увеличилось число зарегистрированных в электронной системе фермеров

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на портале электронной сельскохозяйственной информационной системы (EKTIS) зарегистрировано 459,192 тысячи фермеров, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные EKTIS.

Отмечено, что это свыше 80 процентов всех фермеров в Азербайджане.

Количество зарегистрированных земельных участков достигает 572, 771 тысячи, Число обращений через систему EKTIS 1,113 миллиона . Большинство из них относится к запросам на субсидии.

Напомним, что с начала 2019 года вступили в силу новые правила субсидирования производства продукции сельского хозяйства, cогласно которым, аграрные субсидии будут выдаваться фермерам через EKTIS.

Новый механизм, связанный с мерами поддержки сельского хозяйства, служит повышению подотчетности, прозрачности, обеспечению эффективного использования бюджетных средств, а также упрощению процесса обращения фермеров и выдачи им субсидий.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.