В Азербайджане увеличилось число зарегистрированных в электронной системе фермеров

28 января 2020 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на портале электронной сельскохозяйственной информационной системы (EKTIS) зарегистрировано 459,192 тысячи фермеров, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные EKTIS.

Отмечено, что это свыше 80 процентов всех фермеров в Азербайджане.

Количество зарегистрированных земельных участков достигает 572, 771 тысячи, Число обращений через систему EKTIS 1,113 миллиона . Большинство из них относится к запросам на субсидии.

Напомним, что с начала 2019 года вступили в силу новые правила субсидирования производства продукции сельского хозяйства, cогласно которым, аграрные субсидии будут выдаваться фермерам через EKTIS.

Новый механизм, связанный с мерами поддержки сельского хозяйства, служит повышению подотчетности, прозрачности, обеспечению эффективного использования бюджетных средств, а также упрощению процесса обращения фермеров и выдачи им субсидий.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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