2019 год ознаменовался рядом событий в истории развития Amrahbank

29 января 2020 14:45 (UTC+04:00)

2019 год ознаменовался рядом событий в истории развития Amrahbank. С целью повышения эффективности банковского дела Amrahbank, уделяющий большое внимание технологиям, перешел на новое программное обеспечение, которое широко используется в международной практике для облегчения банковских операций и способствования лучшему обслуживанию клиентов и инновационных проектов.

Одним из значительных событий в истории развития Amrahbank в 2019 году стал ввод в эксплуатацию нового офисного здания по адресу Ходжалинский проспект, 36А, Хатаинский район, фундамент которого был заложен в 04.09.2013. Новое 11-этажное здание площадью 14 000 кв, построенное с особым вкусом, отличается изысканным внешним видом, а также современным интерьером и высокотехнологичным оборудованием.

Одним из значительных событий в истории развития Amrahbank в 2019 году стало избрание Amrahbank членом Московской фондовой биржы. Это членство предоставило Банку новые возможности как для проведения операций по ценным бумагам и иностранным валютам, а также открыло доступ к выгодным условиям и ценам валют и фондовых рынков.

По итогам четвертого квартала 2019 года процентные доходы Amrahbank увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, к концу 4 квартала 2019 года процентные доходы увеличились на 2,611,000 AZN или 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,313,000 AZN.
По состоянию на 31 декабря 2019 года клиентские счета банка, включая срочные и депозиты до востребования, составили 174,734,000 AZN, а кредитный портфель 114,230,000 AZN.

Amrahbank входит в число крупнейших банков страны, с широкой сетью филиалов. В настоящее время Банк имеет 23 филиала, включая головной офис. 17 из филиалов расположены в Баку, а 5 в регионах страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • 2019 год ознаменовался рядом событий в истории развития Amrahbank
  • 2019 год ознаменовался рядом событий в истории развития Amrahbank
Новости по теме
Выгодное предложение для клиентов Амрахбанка - аренда депозитных ячеек
Финансы 16 июля 2019 13:53
Азербайджанский Amrahbank объявил о возобновлении депозитного фестиваля
Финансы 18 февраля 2019 15:24
Инвесторы сохраняют высокий интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже
Финансы 9 января 2019 15:41
Облигации минфина и ноты Центробанка Азербайджана превалируют на Бакинской фондовой бирже
Финансы 2 января 2019 10:31
Азербайджанский Amrahbank сделал ставку по вкладам еще более привлекательной
Бизнес 3 сентября 2018 13:15
Азербайджанский Amrahbank запустил новую выгодную кредитную кампанию
Бизнес 4 июля 2018 15:09
Лента новостей
Первые услуги 5G будут доступны в 140 городах Европы
Европа 16:05
Лейли азербайджанской сцены – о судьбе и творчестве Рубабы Мурадовой
Культура 15:52
В Ираке разбился военно-транспортный самолет
Арабские страны 15:41
Узбекистан представлен на туристической выставке The New York Times Travel Show
Туризм 15:37
Национальный банк Грузии оставил ставку денежно-кредитной политики без изменений
Финансы 15:34
В Таджикистане завершается прокладка тоннеля для газопровода Туркменистан-Китай
Энергетика 15:29
Азербайджан и Украина заинтересованы развивать новые маршруты экспорта энергоресурсов - украинские политологи
Политика 15:28
Пробуйте на здоровье! В Баку открылся Фестиваль национальных сладостей (ФОТО)
Социум 15:22
Казахстан приостанавливает авиасообщение с Китаем
Казахстан 15:19