Азербайджан налаживает импорт пищевой продукции из Японии

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась презентация японской кухни под названием ”Taste of Japan“, организованная крупнейшим японским туроператом H.I.S. и посольством Японии в Азербайджане.

Как сообщает Trend c мероприятия, на презентации свою продукцию представили такие компании, как Hagimura Seicha Limited, специализирующаяся на производстве чая Кабусеча, Сенча и Гёкуро и шоколада Маття, а также другие компании, представившие мясные блюда и деликатесы из говядины "вагю", отличающейся мраморностью и высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Помимо японских компаний, на выставке также присутствовали и местные, в частности кондитерская фабрика Shirin и компания Herba Flora. Также в мероприятии приняли участие представители турецкого отделения компании Jetro.

Глава офиса компании H.I.S. в Стамбуле Дурсун Аблат, открыв церемонию, проинформировал участников о деятельности компании, а затем пригласил гостей отведать угощение.

Такасава Наоюки, менеджер проекта H.I.S., рассказал о работе над продвижением японской продукции на глобальном рынке, в том числе и в Азербайджане, в частности – о содействии азербайджанской компании Herba Flora в поставке японского зеленого чая в Азербайджан. Наоюки отметил, что доставка пищевой продукции в страну имеет ряд сложностей, которые необходимо преодолеть.

Посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори отметил, что в Азербайджане возрастает интерес к японской кухне, расчет количество любителей суши. Тем не менее, отметил посол, японская кухня имеет широкий ассортимент национальных блюд, большая часть которого на сегодня азербайджанскому потребителю неизвестна.

В частности Катори отметил широко представленную на выставке продукцию из говядины вагю, среди которой были деликатесы, салаты, лапша и рисовые "нигиридзуси" с "вагю".

Директор кондитерской фабрики ”Shirin" Юсиф Алиев отметил, что в ближайшие сроки предприятие выпустит пять видов шоколада Маття, которые станут "диковиной" не только на азербайджанском, но и на европейском рынке.

Сопредседатели компании Herba Flora Рашад Агаев и Физули Гусейнов отметили высокий уровень торговых связей между Азербайджаном и Японией.

"Для Азербайджанского потребителя Япония ассоциируется в первую очередь с высокими технологиями. Уверен, азербайджанцы почувствуют в производимом нами чае настоящее японское качество”, - сказал Агаев.

Директор компании IBIO Ирана Мамедзаде, рассказала, что в рамках проекта компания занимается импортом японской продукции, в частности говядины "вагю".

До этого момента, отметила Мамедзаде, японская пищевая продукция импортировалась через Россию и Европу и не могла претендовать на стопроцентную подлинность. Теперь же японскую продукцию можно будет приобретать напрямую через IBIO.

Представитель министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии Фуруичи Вигеру сказал, что министерство японии поддерживает проект продвижения японской пищевой продукции в Азербайджан, заметив, что роль моста между двумя странами в пищевой сфере играют такие компании, как IBIO и Herba Flora.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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