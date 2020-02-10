Объемы добычи угля в Казахстане превысили запланированные

Бизнес 10 февраля 2020 16:10 (UTC+04:00)
Объемы добычи угля в Казахстане превысили запланированные
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