Ашхабад и Киев обсудили перспективы экономического сотрудничества

АШХАБАД/Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с временным поверенным в делах Украины в Туркменистане Зиновием Гошовским, сообщает Trend со ссылкой на СППТ.

Дипломат высказался за активизацию торгово-экономического взаимодействия представителей бизнеса двух стран, подчеркнув, что со своей стороны намерен этому всецело содействовать, говорится в сообщении.

На встрече были обозначены приоритетные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес. В их числе организация совместных высокотехнологичных предприятий, в частности в сфере агропромышленности, наращивание товарообмена.

Гошовский был проинформирован об экспортном потенциале туркменских компаний и растущих перспективах отечественной туристической отрасли.

Туркменистан является важным торгово-экономическим партнером Украины в регионе Центральной Азии, сказано на сайте украинского посольства в Ашхабаде.

Отметим, что главные статьи украинского экспорта в Туркменистан: железнодорожные вагоны, продукция агропрома, электрические машины, товары химической, фармацевтической и деревообрабатывающей промышленности.

Импорт товаров из Туркменистана в Украину состоит в основном из продукции нефтепереработки, шерсти и хлопка, текстиля.

Украинские субъекты хозяйствования привлекаются к строительству на территории Туркменистана сложных инженерных коммуникаций, объектов нефтегазовой, промышленной и транспортной отраслей.

Кроме того, в настоящее время студенты из Туркменистана занимают одну из лидирующих позиций по количеству обучающихся в украинских вузах иностранных граждан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова)