Казахстан ограничил импорт птичьего мяса из Украины из-за вспышки птичьего гриппа

БАКУ/Trend/ - Казахстан запретил ввоз птицеводческой продукции из Винницкой области Украины в связи со вспышкой птичьего гриппа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Казахстана.

Сообщается, что временные ограничения были введены 27 января 2020 года на основании официального оповещения Международного эпизоотического бюро о вспышке высокопатогенного вируса гриппа птиц на территории Винницкой области.

Также вводятся временные ограничения на транзит через Винницкую область Украины живой птицы, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, а также инкубационных яиц, пуха и пера, не прошедших тепловую обработку (не менее 70°С), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза), охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Напомним, ранее Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана подготовило список продукции с высоким риском заражения птичьим гриппом.

В списке различные виды живых птиц (однодневные цыплята, племенные, бройлерные, инкубаторные птицы и прочие), птицы зоопарков, инкубационные яйца диких птиц и дичи, столовые яйца (реализуемые в течение 25 дней) и продукты из яиц, птичье мясо (охлажденное, замороженное и другие), птицеводческая продукция, мука из птичьего мяса и костей птиц (используемые для корма), птичий пух и перья.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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