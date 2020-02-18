Закир Ибрагимов: Продажи AzerGold на внутреннем рынке способствуют развитию бренда Made in Azerbaijan

Бизнес 18 февраля 2020 11:39 (UTC+04:00)
Закир Ибрагимов: Продажи AzerGold на внутреннем рынке способствуют развитию бренда Made in Azerbaijan

БАКУ/Trend/ - ЗАО AzerGold осуществляет продажу высококачественных слитков и монет номиналом в 5, 10 и 20 граммов золота и серебра 999,9 пробы в 12 различных точках столицы.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции на тему "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности" сказал председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

По словам Ибрагимова, продажа слитков и продукции, на которой изображены Центр Гейдара Алиева, древние наскальные рисунки Гобустана и орнамент карабахского ковра, также осуществляется через онлайн-платформу.

Председатель правления AzerGold отметил, что основной целью реализации этого проекта была, в первую очередь, поддержка местного производства и продвижение бренда Made in Azerbaijan, в связи с чем продукция была выставлена на продажу с учетом минимальной прибыли, которую можно было получить от продажи продуктов.

"Наша продукция обеспечивается соответствующим сертификатом качества, который выступает в качестве надежной гарантии прав покупателей на фоне отсутствия государственной услуги по контролю драгоценных металлов и драгоценных камней", - сказал Ибрагимов.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция на тему "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности". На мероприятии присутствуют министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, а также местные предприниматели, задействованные в ювелирном бизнесе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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